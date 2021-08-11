Аренда Манипулятора в Москве
Выбирая нас, вы получаете самые выгодные условия в Москве! Заказать бортовой автомобиль с КМУ для перевозки грузов по Москве и МО
Аренда Манипулятора
Вездехода
Выполним любые поставленные задачи! Манипулятор Вездеход Камаз 43118, борт 6 метров, г/п 10 тонн. Стрела 12 метров/4 тонны. Вы можете быстро и выгодно заказать в аренду интересующую Вас технику.
Кран Манипулятор
В Аренду
Выполнение задач любой сложности в Москве и Московской области. Нужно срочно вывезти поваленные деревья или бытовку? Заказывайте аренду манипулятора быстро и выгодно!
7 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ МАНИПУЛЯТОР В АРЕНДУ У НАС
АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА
Аренда манипулятора 7 тонн
|Марка, модель
|КАМАЗ
|Грузоподъёмность борта
|7 тонн
|Грузоподъёмность стрелы
|5 тонн
|Длина борта
|6.5 метров
|Длина стрелы
|18 метров
|ЦЕНА АРЕНДЫ
|15 000 руб/7+1
|ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1
|10 500 руб/3+1
Аренда манипулятора 10 тонн
|Марка, модель
|КАМАЗ
|Грузоподъёмность борта
|10 тонн
|Грузоподъёмность стрелы
|6 тонн
|Длина борта
|6.5 метров
|Длина стрелы
|14 метров
|ЦЕНА АРЕНДЫ
|15 000 руб/7+1
|ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1
|10 500 руб/3+1
АРЕНДА КРАНА - МАНИПУЛЯТОРА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аренда манипулятора DAEWOO 7 тонн
Аренда манипулятора HINO 3 тонны
Аренда манипулятора HINO 500 – 10 тонн
Аренда манипулятора Hyundai 8 тонн
Аренда манипулятора ISUZU 5 тонн
Аренда манипулятора ISUZU 8 тонн
Аренда низкорамного манипулятора HINO 5 тонн
Манипулятор Ford 10 тонн
Манипулятор длинномер 20 тонн
ООО «АРТСТРОЙЛОДЖИСТИКС»
Свой автопарк техники. Более 50-ти единиц. Все водители граждане РФ. Транспорт новый в отличном техническом состоянии. Машинисты с опытом работы от 3-х лет. Большинство машин в лизинге и на гарантии, техника обслуживается вовремя. Есть пропуска в центр Москвы.
Стоимость услуг рассчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от сложности работы, требуемой грузоподъемности и расстояния перевозки. Наши менеджеры в точности рассчитают цену услуги аренды по телефону.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА В МОСКВЕ И МО
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ МАНИПУЛЯТОРА
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ МАНИПУЛЯТОРА
|Вид Спецтехники
|Грузоподъемность
борт/ стрела
|Длина
борт/стрела
|Стоимость в смену,руб
|Манипулятор Камаз - Вездеход 10 тонн
|10 т /7 т
|6,0 м/19 м
|17 400
|Кран-Манипулятор 5 тонн
|5 т/5 т
|6,5 м/8 м
|12 000
|Кран-Манипулятор 7 тонн
|7 т/5 т
|6,5 м/18 м
|15 000
|Кран-Манипулятор 11 тонн
|11 т/7 т
|6,5 м/18 м
|15 000
|Кран-Манипулятор 15 тонн
|15 т/15 т
|7 м/18 м
|24 000
|Кран-Манипулятор 20 тонн
|20 т/15 т
|7 м/18 м
|25 000
|Манипулятор длинномер 20 тонн
|20 т/12 т
|13,6 м/18 м
|21 000
|Кран-Манипулятор DAEWOO 7 тонн
|7 т /7 т
|6 м/8 м
|14 800
|Кран-Манипулятор HINO 3 тонны
|3 т /3 т
|6 м/8 м
|12 000
|Кран-Манипулятор ISUZU 8 тонн
|8 т /5 т
|6,0 м/8 м
|14 500
|Кран-Манипулятор Ford 10 тонн
|10 т /10 т
|6,5 м/18 м
|18 300
|Кран-Манипулятор Scania 20 тонн
|20 т /12 т
|6,5 м/18 м
|23 200
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Стоимость аренды манипулятора формируется из нескольким факторов: срок аренды в часах, грузоподъемности манипулятора, грузоподъемности и вылета стрелы, удаленность объекта от МКАД. Чтобы получить точную стоимость аренды – Позвоните нам или оставьте заявку на сайте и наши специалисты рассчитают точную цену в зависимости от ваших задач.
По своей практике мы знаем, что существует множество задач на выполнение которых требуется 1 час времени. Поэтому, да мы предлагаем услугу аренда манипулятора на час. Для выполнения таких задач как:
быстро выполнить перестановку бытовки или ларька на другое место, перегрузить груз из одной машины в другую, любые операции с грузом в течении часа не переплачивая деньги за посменную работу манипулятора. Позвоните нам или оставьте заявку и мы оперативно направим кран-манипулятор для выполнения вашей задачи.
Да, конечно! Если вы не уверены какой именно манипулятор вам нужен вам, мы можем помочь вам выбрать тот, который лучше всего подходит для той работы, для которой вы будете его использовать. Просто позовите нам и сообщите следующую информацию:
- Адреса объектов: откуда и куда везем груз?
- Вес и объем груза?
- Доступность груза для погрузки и разгрузки
Наш специалист может задать вам еще несколько дополнительных вопросов.
На основе предоставленной информации мы подберем вам самый оптимальный кран-манипулятор для выполнения работы.
В большинстве случаев, если техника свободна, мы можем подать манипулятор на ваш объект в течении 30- 60 минут. Надо конечно учитывать расстоянии и пробки. Наш парк манипуляторов составляет 20 единиц. В случае если какой-то из них находится рядом с вами, мы сразу же направим его на ваш объект. Бывают авральные дни и мы рекомендуем вам позвонить нам заранее и зарезервировать кран-манипулятор и тогда вы точно будете знать что в назначенное время техника будет у вас 100% и без опозданий.
Да! Мы находимся в Москве и обслуживаем все районы Москвы. Так же готовы выполнить перевозку, погрузку и разгрузку груза любой сложности в любом городе Московской области. На сайте эта информация указана. Для расчета стоимости перевозки груза манипулятором по Московской области позвоните нам и наши специалисты рассчитают стоимость выполнения перевозки по МО.
Весь наш парк кранов-манипуляторов регулярно проверяются на техническое состояние внутри компании и ежегодно проходят технический контроль в соответствующих надзорных органах. Автопарк состоит из новых манипуляторов не старше 3-5 лет. Все водители – операторы граждане РФ и каждый дорожит своим оборудованием и ухаживает за техникой.
Мы предлагаем в аренду различные краны-манипуляторы,включая:
- Манипуляторы грузоподъемностью от 5 до 20 тонн
- Краны-манипуляторы с мощной гидравлической стрелой
- Манипуляторы повышенной проходимости
- Длинномеры 13,6 метров с КМУ
- Манипуляторы КАМАЗ
- Манипуляторы с телескопической стрелой
- Автовышки различной высоты
Независимо от объема и сложности задачи, у нас есть все необходимое для ее решения.
У нас весьма гибкая система оплаты. Все варианты обговариваются с вами еще на стадии консультации. Оплатить аренду манипулятора вы можете любыми удобным способом: наличные деньги, картой, банковским переводом, Безналичный расчет возможен по счету с НДС и без НДС. Звоните нам и мы обязательно договоримся и решим все вопросы.
Да, конечно! Для выполнения специфических грузоперевозок и различных работ у нас всегда в наличии дополнительное оборудование для манипуляторов:
- Текстильные стропы
- Стяжные ремни
- Цепные стропы
- Вакуумная присоска
- Пирамида
- Коники
- Монтажная корзина
- Рама Катюша