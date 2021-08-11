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Аренда Манипулятора в Москве

Выбирая нас, вы получаете самые выгодные условия в  Москве! Заказать бортовой автомобиль с КМУ для перевозки грузов по Москве и МО

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Аренда Манипулятора
Вездехода

Выполним любые поставленные задачи! Манипулятор Вездеход Камаз 43118, борт 6 метров, г/п 10 тонн. Стрела 12 метров/4 тонны. Вы можете быстро и выгодно заказать в аренду интересующую Вас технику.

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Кран Манипулятор
В Аренду

Выполнение задач любой сложности в Москве и Московской области. Нужно срочно вывезти поваленные деревья или бытовку? Заказывайте аренду манипулятора быстро и выгодно!

АРЕНДОВАТЬ КМУ
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Подобрать Кран-Манипулятор

Мы экономим ваше время и поэтому предлагаем быстро подобрать грузовик с КМУ именно под ваши задачи.

Длина борта
    • 10 метров
    • 12 метров
    • 13,6 метров
    • 5 метров
    • 6 метров
    • 6,5 метра
    • 7 метров
    • 9 метров
    Г/п борта
      • 10 тонн
      • 11 тонн
      • 12 тонн
      • 15 тонн
      • 20 тонн
      • 5 тонн
      • 6 тонн
      • 7 тонн
      • 8 тонн
      Г/п стрелы
        • 10 тонн
        • 12 тонн
        • 15 тонн
        • 25 тонн
        • 3 тонны
        • 5 тонн
        • 6 тонн
        • 7 тонн
        • 9 тонн
        Длина стрелы
          • 10 метров
          • 12 метров
          • 14 метров
          • 16 метров
          • 18 метров
          • 19 метров
          • 21 метр
          • 30 метров
          • 8 метров
          РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

          7 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ МАНИПУЛЯТОР В АРЕНДУ У НАС

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          ПОДАЧА ОТ 30 МИН

          Быстрая подача манипулятора на ваш объект. Адрес необходимо сообщить заблаговременно!

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          ПРОПУСК В ЦЕНТР МОСКВЫ

          Все наши манипуляторы и водители имеют пропуск в центр Москвы для выполнения любых работ

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          УДОБНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

          Удобная оплата услуг как для физических так и для юридических лиц. Работаем Как с НДС так и без.

          icon-skidki

          СКИДКА 10% ПОСЛЕ 21:00

          При заказе аренды манипулятора после 21:00 на ночные работы предоставляем скидку 10%

          Аттестованные водитеди - граждане РФ

          АТТЕСТОВАННЫЕ ВОДИТЕЛИ

          Все наши водители граждане РФ с опытом работы от 3-х лет и с высшей квалификацией

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          РАБОТАЕМ С 2011 ГОДА

          Наша Организация работает на рынке услуг аренды манипуляторов в Москве и области с 2011 года!

          Новые манипуляторы в отличном техническом состоянии

          ИСПРАВНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ

          У нас новые манипуляторы – вся техника технически исправная с Ростехнадзором

          В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

          АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА

          НАШИ ФЛАГМАНСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - МГНОВЕННАЯ ПОДАЧА ТЕХНИКИ! РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.
          Аренда манипулятора КАМАЗ

          Аренда манипулятора 7 тонн

          профессиональный водитель-оператор со стажем от 3 лет
          Марка, модель КАМАЗ
          Грузоподъёмность борта 7 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 5 тонн
          Длина борта 6.5 метров
          Длина стрелы 18 метров
          ЦЕНА АРЕНДЫ 15 000 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 10 500 руб/3+1
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          АРЕНДА НА ЧАС
          Аренда манипулятора КАМАЗ

          Аренда манипулятора 10 тонн

          профессиональный водитель-оператор со стажем от 3 лет
          Марка, модель КАМАЗ
          Грузоподъёмность борта 10 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 6 тонн
          Длина борта 6.5 метров
          Длина стрелы 14 метров
          ЦЕНА АРЕНДЫ 15 000 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 10 500 руб/3+1
          АРЕНДА НА ЧАС
          ЗАКАЗАТЬ
          ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

          АРЕНДА КРАНА - МАНИПУЛЯТОРА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

          Аренда манипулятора DAEWOO 7 тонн
          Аренда манипулятора DAEWOO 7 тонн
          Закрыть

          Аренда манипулятора DAEWOO 7 тонн

          14800
          Марка, модель DAEWOO
          Грузоподъёмность борта 7 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 7 тонны
          Длина борта 6.5 метров
          Длина стрелы 8 метров
          ЦЕНА АРЕНДЫ от 14 800 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 от 10 300 руб/3+1
          Аренда манипулятора HINO 3 тонны
          Заказать Кран Манипулятор по выгодной цене в Москве
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          Аренда манипулятора HINO 3 тонны

          12000
          Марка, модель HINO
          Грузоподъёмность борта 3 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 3 тонны
          Длина борта 6.0 метров
          Длина стрелы 8 метров
          ЦЕНА АРЕНДЫ от 12 000 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 от 8 400 руб/3+1
          Аренда манипулятора HINO 500 - 10 тонн
          УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
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          Аренда манипулятора HINO 500 – 10 тонн

          13000
          Марка, модель HINO 500
          Грузоподъёмность борта 10 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 3 тонны
          Длина борта 6.0 метров
          Длина стрелы 8 метров
          ЦЕНА АРЕНДЫ от 13 000 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 от 9 000 руб/3+1
          Аренда манипулятора Hyundai 8 тонн
          Аренда манипулятора Hyundai 8 тонн
          Закрыть

          Аренда манипулятора Hyundai 8 тонн

          14800
          Марка, модель Hyundai
          Грузоподъёмность борта 8 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 7 тонны
          Длина борта 6.5 метров
          Длина стрелы 8 метров
          ЦЕНА АРЕНДЫ от 14 800 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 от 10 300 руб/3+1
          Аренда манипулятора ISUZU 5 тонн
          Заказать Кран Манипулятор по выгодной цене в Москве
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          Аренда манипулятора ISUZU 5 тонн

          10800
          Марка, модель ISUZU
          Грузоподъёмность борта 5 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 3 тонны
          Длина борта 6.0 метров
          Длина стрелы 8 метров
          ЦЕНА АРЕНДЫ от 10 800 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 от 7 600 руб/3+1
          Аренда манипулятора ISUZU 8 тонн
          ЦЕНЫ НА АРЕНДУ МАНИПУЛЯТОРА
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          Аренда манипулятора ISUZU 8 тонн

          14500
          Марка, модель ISUZU
          Грузоподъёмность борта 8 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 5 тонны
          Длина борта 6.0 метров
          Длина стрелы 8 метров
          ЦЕНА АРЕНДЫ от 14 500 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 от 10 000 руб/3+1
          Аренда низкорамного манипулятора HINO 5 тонн
          УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
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          Аренда низкорамного манипулятора HINO 5 тонн

          12000
          Марка, модель HINO
          Грузоподъёмность борта 5 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 5 тонны
          Длина борта 6.5 метров
          Длина стрелы 8 метров
          ЦЕНА АРЕНДЫ от 12 000 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 от 8 400 руб/3+1
          Манипулятора Ford 10 тонн
          Манипулятора Ford 10 тонн
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          Манипулятор Ford 10 тонн

          18300
          Марка, модель Ford
          Грузоподъёмность борта 10 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 10 тонны
          Длина борта 6.5 метров
          Длина стрелы 18 метров
          ЦЕНА АРЕНДЫ от 18 300 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 от 12 800 руб/3+1
          Манипулятор длинномер 20 тонн
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          Манипулятор длинномер 20 тонн

          20800
          Марка, модель КАМАЗ ДЛИННОМЕР
          Грузоподъёмность борта 20 тонн
          Грузоподъёмность стрелы 7 тонн
          Длина борта 13,6 метров
          Длина стрелы 18 метров
          ЦЕНА АРЕНЫ от 20 800 руб/7+1
          ЦЕНА АРЕНДЫ ЗА СМЕНУ 3+1 от 14 500 руб/3+1
          ВЕСЬ ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ
          ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

          ООО «АРТСТРОЙЛОДЖИСТИКС»

          Аренда манипуляторов (КМУ) и автокранов, так же есть длинномеры и автовышки различной высоты.

          Свой автопарк техники. Более 50-ти единиц. Все водители граждане РФ. Транспорт новый в отличном техническом состоянии. Машинисты с опытом работы от 3-х лет. Большинство машин в лизинге и на гарантии, техника обслуживается вовремя. Есть пропуска в центр Москвы.

          Стоимость услуг рассчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от сложности работы, требуемой грузоподъемности и расстояния перевозки. Наши менеджеры в точности рассчитают цену услуги аренды по телефону.

          УЗНАТЬ ЦЕНУ
          Аренда манипулятора от 8 до 20 тонн в Москве и области недорого

          УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА В МОСКВЕ И МО

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          РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ МАНИПУЛЯТОРА

          Заполните пожалуйста форму расчета стоимости перевозки и наши специалисты в кратчайшие сроки свяжутся с вами и сообщат точную цену аренды манипулятора.

          ЦЕНЫ НА АРЕНДУ МАНИПУЛЯТОРА

          Вид СпецтехникиГрузоподъемность
          борт/ стрела          		Длина
          борт/стрела          		Стоимость в смену,руб
          Манипулятор Камаз - Вездеход 10 тонн10 т /7 т6,0 м/19 м17 400
          Кран-Манипулятор 5 тонн
          		5 т/5 т6,5 м/8 м12 000
          Кран-Манипулятор 7 тонн
          		7 т/5 т6,5 м/18 м15 000
          Кран-Манипулятор 11 тонн
          		11 т/7 т6,5 м/18 м15 000
          Кран-Манипулятор 15 тонн
          		15 т/15 т7 м/18 м24 000
          Кран-Манипулятор 20 тонн
          		20 т/15 т7 м/18 м25 000
          Манипулятор длинномер 20 тонн
          		20 т/12 т13,6 м/18 м21 000
          Кран-Манипулятор DAEWOO 7 тонн7 т /7 т6 м/8 м14 800
          Кран-Манипулятор HINO 3 тонны 3 т /3 т6 м/8 м12 000
          Кран-Манипулятор ISUZU 8 тонн 8 т /5 т6,0 м/8 м14 500
          Кран-Манипулятор Ford 10 тонн 10 т /10 т6,5 м/18 м18 300
          Кран-Манипулятор Scania 20 тонн 20 т /12 т6,5 м/18 м23 200
          АРЕНДА И УСЛУГИ

          МАНИПУЛЯТОРЫ ПО АВТОНОМНЫМ ОКРУГАМ МОСКВЫ

          Аренда манипулятора ЦАО

          АРЕНДА КМУ ЦАО

          Аренда манипулятора ЮАО

          АРЕНДА КМУ ЮАО

          Аренда манипулятора ВАО

          ГРУЗОВИК С КМУ ВАО

          Аренда манипулятора САО

          АРЕНДА КМУ САО

          Аренда манипулятора ЗАО

          АРЕНДА КМУ ЗАО

          Аренда манипулятора СВАО

          ЗАКАЗАТЬ КМУ СВАО

          Аренда манипулятора СЗАО

          АРЕНДА КМУ СЗАО

          Аренда манипулятора ЮВАО

          ЗАКАЗАТЬ КМУ ЮВАО

          Аренда манипулятора ЮЗАО

          АРЕНДА КМУ ЮЗАО

          ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАНИПУЛЯТОРОМ

          АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРОВ ПО РАЙОНАМ МОСКВЫ И МО

          Перевозка плит перекрытия манипулятором в Москве

          Домодедово

          Перевозка труб по Москве и Московской области

          Перово

          Перевозка оборудования в Москве

          Сходня

          Аренда манипулятора

          Коммунарка

          Перевозка плит перекрытия манипулятором в Москве

          Марьино

          Перевозка техники в Москве

          Царицыно

          Перевозка металлоконструкций манипулятором

          Ясенево

          Перевозка оборудования в Москве

          Новохохловская

          Перевозка оборудования в Москве

          Площадь Революции

          Перевозка контейнера манипулятором

          Октябрьская

          Перевозка стройматериалов манипулятором

          Солнцево

          Грузоперевозки манипулятором

          Теплый Стан

          Перевозка стекла манипулятором в Москве

          Митино

          Перевозка бытовок

          Люблино

          АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА

          Химки

          Перевозка плит перекрытия манипулятором в Москве

          Мытищи

          УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

          Подольск

          ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАНИПУЛЯТОРОМ

          Истра

          АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА

          Одинцово

          УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА В МОСКВЕ И МО

          Щербинка

          Перевозка контейнера манипулятором

          Красногорск

          ЦЕНЫ НА АРЕНДУ МАНИПУЛЯТОРА

          Видное

          РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ МАНИПУЛЯТОРА

          Зеленоград

          Подобрать Кран Манипулятор

          Нахабино

          Заказывайте аренду манипулятора по телефону +7 (967) 555-25-93

          Долгопрудный

          Перевозка стройматериалов манипулятором

          Королев

          Перевозка стройматериалов манипулятором

          Солнечногорск

          Перевозка труб по Москве и Московской области

          Лобня

          Перевозка плит перекрытия манипулятором в Москве

          Пушкино

          арендовать манипулятор

          Ивантеевка

          АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРОВ

          Клин

          Перевозки Манипулятором В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

          Дмитров

          УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА В МОСКВЕ И МО

          Сергиев Посад

          Перевозка стройматериалов манипулятором

          Звенигород

          Перевозка контейнера манипулятором

          Балашиха

          Перевозка оборудования в Москве

          Волоколамск

          Перевозка стекла в Москве и Московской области

          Жуковский

          Перевозка плит перекрытия манипулятором в Москве

          Люберцы

          Аренда манипулятора 15 тонн

          Раменское

          Аренда манипулятора

          Щелково

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          Электросталь

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          Реутов

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          Алтуфьево

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          Котельники

          ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАНИПУЛЯТОРОМ

          Новогиреево

          УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА

          Бибирево

          УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА В МОСКВЕ И МО

          Выхино

          Перевозка стройматериалов манипулятором

          Медведково

          Перевозка стройматериалов манипулятором

          Садовое Кольцо

          Перевозка бытовок

          Крылатское

          Перевозка оборудования в Москве

          Кузьминки

          АРЕНДА МАНИПУЛЯТОРА

          Измайлово

          Перевозка металлоконструкций манипулятором

          Печатники

          РАБОТЫ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА МАНИПУЛЯТОРОМ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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          ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

          Сколько стоит аренда манипулятора?

          Стоимость аренды манипулятора формируется из нескольким факторов: срок аренды в часах, грузоподъемности манипулятора, грузоподъемности и вылета стрелы, удаленность объекта от МКАД. Чтобы получить точную стоимость аренды – Позвоните нам или оставьте заявку на сайте и наши специалисты рассчитают точную цену в зависимости от ваших задач.

          Вы предоставляет услугу - аренда манипулятора на час?

          По своей практике мы знаем, что существует множество задач на выполнение которых требуется 1 час времени. Поэтому, да мы предлагаем услугу аренда манипулятора на час. Для выполнения таких задач как:
          быстро выполнить перестановку бытовки или ларька на другое место, перегрузить груз из одной машины в другую, любые операции с грузом в течении часа не переплачивая деньги за посменную работу манипулятора. Позвоните нам или оставьте заявку и мы оперативно направим кран-манипулятор для выполнения вашей задачи.

          Вы можете помочь мне подобрать оптимальный манипулятор?

          Да, конечно! Если вы не уверены какой именно манипулятор вам нужен вам, мы можем помочь вам выбрать тот, который лучше всего подходит для той работы, для которой вы будете его использовать. Просто позовите нам и сообщите следующую информацию:

          • Адреса объектов: откуда и куда везем груз?
          • Вес и объем груза?
          • Доступность груза для погрузки и разгрузки

          Наш специалист может задать вам еще несколько дополнительных вопросов.
          На основе предоставленной информации мы подберем вам самый оптимальный кран-манипулятор для выполнения работы.

          Как быстро вы сможете подать манипулятор на объект?

          В большинстве случаев, если техника свободна, мы можем подать манипулятор на ваш объект в течении 30- 60 минут. Надо конечно учитывать расстоянии и пробки. Наш парк манипуляторов составляет 20 единиц. В случае если какой-то из них находится рядом с вами, мы сразу же направим его на ваш объект. Бывают авральные дни и мы рекомендуем вам позвонить нам заранее и зарезервировать кран-манипулятор и тогда вы точно будете знать что в назначенное время техника будет у вас 100% и без опозданий.

          Вы осуществляете перевозку по Московской области?

          Да! Мы находимся в Москве и обслуживаем все районы Москвы. Так же готовы выполнить перевозку, погрузку и разгрузку груза любой сложности в любом городе Московской области. На сайте эта информация указана. Для расчета стоимости перевозки груза манипулятором по Московской области позвоните нам и наши специалисты рассчитают стоимость выполнения перевозки по МО.

          Ваши манипуляторы технически исправны?

          Весь наш парк кранов-манипуляторов регулярно проверяются на техническое состояние внутри компании и ежегодно проходят технический контроль в соответствующих надзорных органах. Автопарк состоит из новых манипуляторов не старше 3-5 лет. Все водители – операторы граждане РФ и каждый дорожит своим оборудованием и ухаживает за техникой.

          Какие манипуляторы есть в вашем автопарке?

          Мы предлагаем в аренду различные краны-манипуляторы,включая:

          • Манипуляторы грузоподъемностью от 5 до 20 тонн
          • Краны-манипуляторы с мощной гидравлической стрелой
          • Манипуляторы повышенной проходимости
          • Длинномеры 13,6 метров с КМУ
          • Манипуляторы КАМАЗ
          • Манипуляторы с телескопической стрелой
          • Автовышки различной высоты

          Независимо от объема и сложности задачи, у нас есть все необходимое для ее решения.

          Как оплатить услуги крана-манипулятора?

          У нас весьма гибкая система оплаты. Все варианты обговариваются с вами еще на стадии консультации. Оплатить аренду манипулятора вы можете любыми удобным способом: наличные деньги, картой, банковским переводом, Безналичный расчет возможен по счету с НДС и без НДС. Звоните нам и мы обязательно договоримся и решим все вопросы.

          У вас есть дополнительное оборудование?

          Да, конечно! Для выполнения специфических грузоперевозок и различных работ у нас всегда в наличии дополнительное оборудование для манипуляторов:

          • Текстильные стропы
          • Стяжные ремни
          • Цепные стропы
          • Вакуумная присоска
          • Пирамида
          • Коники
          • Монтажная корзина
          • Рама Катюша

          ОТЗЫВЫ БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

          отзыв о работе манипулятора в Москве
          Спасибо компании за услугу и  за грамотную консультацию и организацию работы. Все выполнили быстро и качественно, сделали скидку!
          Андрей Москва
          отзыв о работе манипулятора в Москве
          Брали у вас манипулятор на длительный срок. Техника нужна была срочно — манипулятор был предоставлен уже на следующий день. Предоставили хорошую скидку,  Спасибо!
          Наталья Москва
          отзыв о работе манипулятора в Москве
          Выражаем компании ООО «АРТСТРОЙЛОДЖИСТИКС» благодарность и признательность за качественную работу по перевозке металла, подачу манипулятора в указанное время, задачи выполнены на высоком профессиональном уровне!
          ООО “Металлпласт” Москва
          отзыв о работе манипулятора в Москве
          За долгое время сотрудничества ООО «АРТСТРОЙЛОДЖИСТИКС» не возникало никаких разногласий. Манипуляторы приходит вовремя, стройматериалы всегда в сохранности. Отличная логистика, приемлемые цены, рекомендую.
          ИП Свешников Р.О. Москва
          отзыв о работе манипулятора в Москве
          Спасибо за продуктивную работу, выполнили быстрее чем предполагала, так как рассчитывала на несколько смен, а сделали за одну. В итоге сэкономлена значительная часть средств. Советую!
          Евгения Москва
          отзыв о работе манипулятора в Москве
          Периодически пользуюсь услугами ООО «АРТСТРОЙЛОДЖИСТИКС», занимаемся воротами и заборами. Манипуляторы всегда исправны, если надо в тот же день выполняется. Буду обращаться еще при необходимости.
          Иван Андрейчик - стройка Москва
          отзыв о работе манипулятора в Москве
          Постоянно пользуемся услугами Артстройлоджистик, заказываем на строительство своих объектов манипуляторы. Длинномер 20 тонн мощная техника! Ценами довольны и по подаче техники не подвели ни разу. Спасибо!
          Сергей ООО ``СтройПолюс`` Москва
          отзыв о работе манипулятора в Москве
          На протяжении более года совместной работы, Артстройлоджистик зарекомендовали себя как надежная компания при выполнении строительных задач с использованием манипуляторов и автовышки. Работаем дальше!
          Павел СтройРеал Москва

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