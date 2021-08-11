Аренда Манипулятора в Москве

Свой автопарк техники. Более 50-ти единиц. Все водители граждане РФ. Транспорт новый в отличном техническом состоянии. Машинисты с опытом работы от 3-х лет. Большинство машин в лизинге и на гарантии, техника обслуживается вовремя. Есть пропуска в центр Москвы.

Стоимость услуг рассчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от сложности работы, требуемой грузоподъемности и расстояния перевозки. Наши менеджеры в точности рассчитают цену услуги аренды по телефону.